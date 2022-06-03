نبيلة عبيد تشارك في تحدي الحركة دي بفيديو من فيلم الراقصة والطبال

شاركت الفنانة نبيلة عبيد في تحدي أغنية "الحركة دي" للفنان أحمد حلمي، بفيديو يحمل لقطات من فيلم "الراقصة والطبال"، في منشور جديد لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة:" حتى بص الحركه دي ...طب بص اللقطه دي.....الأغنيه ديه من فيلم واحد تاني وبيغنيها الفنان احمد حلمي ...الفيلم رائع و الاغنيه جميله...طيب و الفيلم ده ايه رأيكم....مساكم بعطر كل الورود".

نبيلة عبيد وسمير صبري

أكدت الفنانة نبيلة عبيد ان الفنان الراحل سمير صبري كان بمثابة المحارب، حيث ظل يحارب المرض ، دون أن يخبر أحد.

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سمير صبري كان يقوم بتسجيل حلقات برنامجه بالرغم من مرضه ولا يبوح لأحد بالآلام التى يتعرض لها ، إما على المستوى الانساني فهو شخص فى منتهي الذكاء وشعلة من النشاط .

وتضيف نبيلة عبيد: سمير صبري كان محب لفنه وأصدقائه، بالإضافة أنه كان يقوم بعمل اعمال خيرية عديدة .

وتستكمل الفنانة نبيلة عبيد : كنت أنوي زيارة الفنان سمير صبري اليوم ، ولكن القدر لم يمهلني رؤيته ، فقد رحل عن عالمنا .

وتتابع نبيلة عبيد قائلة : سمير صبري كان مثال للجميع فى حب الحياة ، أتمني له الرحمة والمغفرة لانه تحمل المرض والتعب دون ان يشتكي لأحد ، فقد كان راضي بما كتب له.