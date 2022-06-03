عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تشارك في تحدي الحركة دي بفيديو من فيلم الراقصة والطبال

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

شاركت الفنانة نبيلة عبيد في تحدي أغنية "الحركة دي" للفنان أحمد حلمي، بفيديو يحمل لقطات من فيلم "الراقصة والطبال"، في منشور جديد لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام. 

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة:" حتى بص الحركه دي ...طب بص اللقطه دي.....الأغنيه ديه من فيلم واحد تاني وبيغنيها الفنان احمد حلمي ...الفيلم رائع و الاغنيه جميله...طيب و الفيلم ده ايه رأيكم....مساكم بعطر كل الورود".

نبيلة عبيد وسمير صبري

أكدت الفنانة نبيلة عبيد ان الفنان الراحل سمير صبري كان بمثابة المحارب، حيث ظل يحارب المرض ، دون أن يخبر أحد. 

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سمير صبري كان يقوم بتسجيل حلقات برنامجه بالرغم من مرضه ولا يبوح لأحد بالآلام التى يتعرض لها  ، إما على المستوى الانساني فهو شخص فى منتهي الذكاء وشعلة من النشاط . 

وتضيف نبيلة عبيد: سمير صبري كان محب لفنه وأصدقائه، بالإضافة أنه كان يقوم بعمل اعمال خيرية عديدة . 

وتستكمل الفنانة نبيلة عبيد : كنت أنوي زيارة الفنان سمير صبري اليوم ، ولكن القدر لم يمهلني رؤيته ، فقد رحل عن عالمنا .

وتتابع نبيلة عبيد قائلة : سمير صبري كان مثال للجميع فى حب الحياة ، أتمني له الرحمة والمغفرة لانه تحمل المرض والتعب دون ان يشتكي لأحد ، فقد كان راضي بما كتب له.

نبيلة عبيد فيلم واحد تانى الراقصة والطبال الفنانة نبيلة عبيد Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

ترشيحاتنا

أوستن يلمح لإمكانية إرسال قوات إلى تايوان لردع الصين

بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق والأسلحة الهجومية للأفراد

سورة الكهف ليلة الجمعة .. فضلها وسر المداومة عليها في هذه الساعة

شاب أمريكي يحتفظ بفاتورة مستشفى للذكرى.. لهذا السبب

متى يتم تشديد عقوبة السرقة؟.. القانون يجيب

في عيد ميلادها.. رئيس فرنسا يهدي الملكة إليزابيث حصانه الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ