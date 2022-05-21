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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء لم يتم.. نبيلة عبيد: سمير صبري كان محاربا

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

أكدت الفنانة نبيلة عبيد ان الفنان الراحل سمير صبري كان بمثابة المحارب، حيث ظل يحارب المرض ، دون أن يخبر أحد. 

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سمير صبري كان يقوم بتسجيل حلقات برنامجه بالرغم من مرضه ولا يبوح لأحد بالآلام التى يتعرض لها  ، إما على المستوى الانساني فهو شخص فى منتهي الذكاء وشعلة من النشاط . 

وتضيف نبيلة عبيد: سمير صبري كان محب لفنه وأصدقائه، بالإضافة أنه كان يقوم بعمل اعمال خيرية عديدة . 

وتستكمل الفنانة نبيلة عبيد : كنت أنوي زيارة الفنان سمير صبري اليوم ، ولكن القدر لم يمهلني رؤيته ، فقد رحل عن عالمنا .

وتتابع نبيلة عبيد قائلة : سمير صبري كان مثال للجميع فى حب الحياة ، أتمني له الرحمة والمغفرة لانه تحمل المرض والتعب دون ان يشتكي لأحد ، فقد كان راضي بما كتب له.

نبيلة عبيد لـ أنغام: الف مليون سلامة عليكي يا حلوة

لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.
وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام  آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

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