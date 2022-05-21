لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

على الرغم من وفاة الفنان سمير صبري خلال الساعات الماضية ، الا انه من المقرر ان يطل على الجمهور بصوته خلال الايام القادمة ، بعدما إنتهي من تسجيل حلقات جديدة من برنامجه الإذاعي ذكرياتي قبل وفاته. .

وكشف الفنان حسن يوسف ان الفنان سمير صبري إنتهي من تسجيل حلقة جديدة معه خلال الأيام القليلة الماضية ، بينما كشفت الفنانة مادلين طبر ان الراحل طلب منها خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل حلقة إيضاً وهو ما تحقق .

توفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.