رحيمي كان قريبا من الأهلي.. شوبير يطالب بالتدخل في اختيارات موسمياني للصفقات

أكد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن سفيان رحيمي نجم المنتخب المغربي كان قريب من الانضمام للاهلي خلال الفترة الماضية .

وأضاف في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن رحيمي يمتلك امكانيات رائعه ومميزة ولكن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي فضل التعاقد مع لويس ميكسوني بدلا من رحيمي غم فارق الإمكانيات الكبير بين الاعبان .

وأكد شوبير أن يجب علي اداره الاهلي ولكنه التخطيط التدخل في مثل تلك الاموره خاصة عندما يكون لها مرجعيته فنيه في اختيار اللاعبين .

ويستأنف الأهلي إلى التدريبات مساء اليوم ، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي غداً ليبدأ الاستعداد لمباراة المصرب السلوم يوم 12 يونيو الجاري بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



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