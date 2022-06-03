عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت: المعارضة تبث السموم في نفوس الإسرائيليين

بينيت: المعارضة تبث
بينيت: المعارضة تبث السموم في نفوس الإسرائيليين

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رسالة للجمهور الإسرائيلي، دعا فيها إلى دعم الائتلاف الحكومي من أجل الاستقرار السياسي، معتبرا أن "المعارضة تبث السموم في نفوس المواطنين".

وناشد بينيت في الرسالة التي تأتي بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة، الإسرائيليين المساعدة في الحفاظ على الاستقرار، قائلا: "قبل حوالي عام، مرت دولة إسرائيل بواحدة من أصعب اللحظات التي عرفتها على الإطلاق. فوضى انتخابية لا نهاية لها، شلل حكومي، مدن اللد وعكا تحترق في وجه حكومة مهينة ومتضاربة".

واعتبر أن "إسرائيل أظهرت ضعفا كبيرا في وجه عدو قاتل أطلق الصواريخ على القدس، ووقعت في شرك عبادة رجل واحد واستعباد طاقة الدولة لاحتياجاته القانونية"، في إشارة إلى زعيم المعارضة ورئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، ومحاكمته بتهم الفساد.

وقال بينيت إنه قام بتشكيل تحالفه العام الماضي، "من مزيج متباين من الأحزاب اليمينية والوسطية واليسارية بالإضافة إلى فصيل راعم الإسلامي، لإنقاذ البلاد، على الرغم من الانتقادات اللاذعة من الجناح اليميني"، مضيفا: "جنبا إلى جنب مع زملائي في الحكومة، أعدنا الوظائف والنمو إلى إسرائيل التي كانت عند مفترق طرق تاريخي".

وأشار إلى أنه "إما نمضي قدما في دولة فاعلة، أو ننزلق مرة أخرى إلى الفوضى والكراهية الداخلية والضعف الخارجي واستعباد الدولة تلبية لاحتياجات رجل واحد"، في إشارة مرة أخرى إلى نتنياهو، مشددا على أنه "إذا كنا لا نريد التراجع إلى الوراء، فيجب علينا جميعا أن نتخذ إجراء، وهذه الرسالة هي دعوة للعمل".

ولي العهد البحريني يؤكد تعزيز مسار العلاقات الثنائية مع إسرائيل

رئيس الكنيست يشارك في مسيرة للمثليين بـ إسرائيل

إسرائيل تل أبيب بينيت الإسرائيليين المعارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

ترشيحاتنا

بينيت: المعارضة تبث السموم في نفوس الإسرائيليين

للفائزين بحج القرعة .. التكلفة 94 الف جنية و9 مستندات مطلوبة للسفر|خدمات

مدبولي: الدولة قامت بتوازن بين صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد

لسه بتجرى وتعافر.. حكاية أم محمود تبيع الطرابيش ببنها لتربية أولادها.. شاهد

الصلاة على النبي يوم الجمعة توجب لك شفاعته يوم القيامة.. اغتنم الفرصة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة بيع لحوم فاسدة للاستهلاك الآدمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ