الأرصاد: الجو سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم أجواء ربيعية مستقرة على الأنحاء كافة، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى، أن الجو سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وسيكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط.



وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد مثل الأقصر وأسوان خلال فترات النهار، لافتةً إلى أن الأجواء ستكمون مستقرة تماما في فترة الليل، ومع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والأجواء ستكون لطيفة تماما في فترات الليل على أغلب مناطق شمال البلاد، ومعتدلة على جنوب البلاد.



ولفتت، إلى أنّ اليوم تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقربة من المسطحات المائية، إذ كانت خفيفة ولم تؤثر على حركة المرور، ولكنها كانت مؤثرة بانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية وتلاشت فور سطوع أشعة الشمس، ولكن بداية من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وستكون درجة الحرارة العظمى 35 درجة مقارنة بـ34 درجة اليوم، وستكون 36 درجة حتى نهاية الأسبوع.

