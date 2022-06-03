مها أحمد عبر انستجرام: لما حد يقولي انتى قاسية

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مها أحمد في الصورة من أمام البحر، وعلقت: “لما حد يقولي انتى قاسية وجعتينى في قلبي أوي".

خلاف مها أحمد والسقا :

وكانت الفنانة مها أحمد، قد هاجمت في رمضان الماضي الفنان أحمد السقا وأمير كرارة حيث كتبت عبر صفحتها موقع التواصل “فيس بوك” كالتالي: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.