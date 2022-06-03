تعرف على قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة المشاركة في البطولة الإفريقية بالمغرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للسلاح بقيادة سيد سامي قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة "رجال وسيدات" استعدادًا للبطولة الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 حتى 20 يونيو.

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة رجال كلا من: "محمد السيد، أحمد السيد، محمد ياسين، أحمد السكري، أحمد ياسر"، أما سيدات: "ناردين إيهاب، لمى حزين، آية شريف، شرويت جابر، منةالله هاني"، ويقود المنتخب فنيا خالد بوهديمة مدرب – سيد سامي المدير الفني للمنتخب.

كما تم الإعلان منذ يومين عن قائمة منتخب سلاح الشيش رجال وسيدات، وضمت قائمة الرجال كلا من:" علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد عصام، محمد حسن، عبدالرحمن طلبه"، والسيدات:" يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير، مريم الزهيري، جنى إيهاب"، بقيادة مصطفى نهاد ومؤمن مجدي مدربين المنتخب.

بينما جاءت قائمة سلاح السيف رجال وسيدات كالتالي: "محمد عامر، زياد السيسي، أدهم معتز، مدحت معتز، زياد نوفل، ندي حافظ، سارة شومان، مريم الدغيدي، ياسمين علي، زينة اشرف"، ويقود المنتخب فنيا حسام طلعت مدرب وشريف البكري المدير الفني للمنتخب.

وتقام بطولة إفريقيا للسلاح في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري داخل الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

الجدير بالذكر أن مصر هي حاملة لقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا والتي اقيمت عام 2019 بمالي، برصيد 20 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و9 برونزيات.