وزير الإنتاج الحربي يستقبل عدد من علماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي الدكتور علاء حمدي أستــاذ الصناعـات وهندســة النظــم وأستـــاذ هندســة التصنيــع بجامعـــة تكســاس والدكتور أحمد العدل خبير الذكاء الاصطناعي لمناقشة سبل نقل خبراتهم كعلماء مصريين بالخارج إلى وطنهم الأم.

جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

فى بداية اللقاء رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعالِمين المصريين، معرباً عن تقديره واعتزازه بعلماء وخبراء مصر فى الداخل والخارج والذين يمثلون قوة مصر الناعمة فى مختلف المجالات وأهمية الاستفادة من خبراتهم وعلمهم فى تحقيق انطلاقة ونهضة شاملة في كل التخصصات، وأبدى الوزير "مرسي" ترحيبه بالتعاون مع العلماء والخبراء ومختلف الجهات المحلية والدولية لإقامة شراكات استراتيجية تعود بالنفع على المواطنين، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز جهود تنمية التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من خبراء مصر بالخارج وتدريب وتأهيل العنصر البشري المصري لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وشدد الوزير "مرسي" على وجود تعاون دائم وبناء مع وزارة الهجرة حيث تعد وزارة الإنتاج الحربي أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وتعمل على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة ودعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي، كما تؤمن الوزارة بأهمية تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لذا حرصت الوزارة على السعي لتفعيل توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من خلال لقاء عدد من السادة العلماء والخبراء المصريين بالخارج الذين شاركوا في المؤتمر الذي أطلقته وزارة الهجرة في الفترة من 31/5 حتى 1/6/2022 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور علاء محمد حمدي أستاذ الصناعات وهندسة النظم وأستاذ هندسة التصنيع بجامعة تكساس ومستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية لشئون الصناعة على سعادته بعقد هذا اللقاء مع وزير الإنتاج الحربي، معرباً عن استعداده الكامل لتقديم خبراته لخدمة القطاع الصناعي فى مصر خاصةً من خلال التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي التي تعد من أهم الجهات التصنيعية بالدولة وتشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مؤكداً أن مصر شهدت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في مختلف المجالات عبر السنوات الماضية وذلك على الرغم من التحديات العالمية التى تواجهها مثلها مثل باقي الدول.

بدوره أشاد الدكتور أحمد العدل خبير الذكاء الاصطناعي ومبتكر استراتيجيات تطوير انترنت الأشياء بالقوات الجوية الأمريكية لتدريب الطيارين بالاستفادة من التوأمة الرقمية والمعرفية، بما حققته مصر في دعم الاستثمارات والصناعة وإتاحة الفرصة للعلماء المصريين بالخارج للإسهام بخبراتهم في توطين التصنيع ونقل الخبرات وتبادلها مع العلماء والخبراء في الداخل، مستعرضاً مقترحاته بشأن كيفية دعم استراتيجية الدولة المصرية لمواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، معرباً عن جاهزيته للمشاركة في ترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً.

وفي سياق متصل، صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي اجتمع مع الدكتور أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة "سولابوليك" للطاقة الشمسية في النمسا والدكتور أحمد السراجي مدير برامج الصناعة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة، جاء ذلك على هامش ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة سبل نقل خبراتهم في مجال تكنولوجيا المركزات الشمسية وتقليل انبعاثات عوادم المركبات، حيث أعرب الوزير "مرسي" أن ذلك اللقاء يأتي في إطار إتجاه الدولة المصرية إلى التوسع في تنفيذ مختلف المشروعات التي تحقق مردود صحي وبيئي يساهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، كما أوضح وزير الإنتاج الحربي خلال اللقاء أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات التي تساهم في إنتاج مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج كما تقوم من خلال إحدى الشركات التابعة بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية.

قام الدكتور أحمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة "سولابوليك" للطاقة الشمسية خلال اللقاء بعرض التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لنقل تكنولوجيا المركزات الشمسية، لافتاً أن مصر تحتاج إلى توطين هذه الصناعة الهامة، مشيداً بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي الفعالة في مؤتمرات "مصر تستطيع" وسعيها إلى التواصل المستمر مع علماء وخبراء مصر بالخارج، لافتاً إلى أنه شارك في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من خلال جلسة "الصناعة الخضراء: الطريق إلى COP27" والتي حضرها المهندس محمود عرفات مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأجرى الدكتور أحمد السراجى مدير برامج الصناعة بجامعة لينكولن بالمملكة المتحدة عرضاً تقديمياً حول تكنولوجيا لتقليل العادم والانبعاثات من المحركات الأتوبيسات وسيارات النقل والقطارات والناقلات البحرية، كما قدم مقترح خاص بنقل التعاون القائم بين جامعة لينكولن وشركة "Eminox" المتخصصة في صناعة تكنولوجيا الحلول المستدامة بهدف الحفاظ على البيئة إلى مصر لافتاً إلى أن "Eminox" لديها خبرة تمتد إلى 42 عاماً في صناعة السيارات، مؤكداً سعيه إلى نقل خبراته في إطار جهود الدولة المصرية في مواجهة قضية تغير المناخ وفي إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27.