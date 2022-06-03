قتلهم الطمع أم لعنة الآثار .. حكايات من أسفل أنقاض التنقيب عن الكنوز المدفونة.. مأسي الحفر تغتال حياة كثيرين بالمحافظات

هوس الحصول على الكنز الفرعوني يسيطر على الكثيرين ممن يدفعهم هوسهم الى البحث والتنقيب خاصة في المناطق التي تشتهر بالمقابر الأثرية في الجيزة وصعيد مصر وقد يلجأ بعضهم الى الدجالين ممن يوهموهم بقدرتهم على تحديد موقع الحفر والمساعدة على فتح المقبرة بتسخير الجن.

أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار اما تنتهي بإلقاء القبض على القائمين بها أو فقدان حياتهم اسفل الأنقاض ما ان تنهار الحفرة التي يحفروها كمن يجهز قبره بيده، وشهدت الأيام الأخيرة عددا من الوقائع التي فقد شباب حياتهم بسبب انهيار حفرة تنقيب عن الاثار عليهم ففي الجيزة فارق شابين الحياة اختناقا تحت التراب بينما تكرر الأمر في الفيوم عندما لقى 3 اشخاص مصرعهم بذات الطريقة.

خبيئة منشأة القناطر

تطلع عدد من المزارعين البسطاء الى الثراء السريع وكانت فكرة أحدهم بالتنقيب أسفل منزله بحجة وجود مقبرة اثرية اسفلها قد تنقلهم جميعا لمستوى معيشة آخر، استعان بأصدقائه وبدأت عملية البحث والتنقيب وبعدما تعشموا في الوصول وبلغ عمق الحفرة 10 أمتار تحول الحلم الى كابوس عندما انهارت الحفرة عليهم ليفلت 3 منهم بأعمارهم بينما اختفي اثنين آخرين اسفل "الردم" واختنقا لانقطاع الهواء.

بعد ان كان الامر سريا ظهر للعلانية بعد اختفاء شابين لتتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أفاد انهيار حفرة عمقها 10 أمتار ومصرع شخصين بداخلها.. التحريات كشفت وجود حفرة عمقها 10 أمتار داخل منزل بمنطقة وردان، وانهارت على شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار.

وشرحت التحريات أن الشخصين ومالك المنزل وآخرين كانوا ينقبون عن الآثار في المنزل إلا أن الحفرة انهارت على الشخصين ولقيا مصرعهما.

هوس الثراء قتل ابنه

قررت نيابة مركز طامية بالفيوم، حبس صاحب مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم والد أحد ضحايا التنقيب عن الآثار بقطعة أرض ملاصقة للمصنع الذى يمتلكه.

ونجح رجال الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية فى استخراج 3 جثث لشباب انهار عليهم بئر أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار خلف أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بكوم أوشيم التابعة لمركز طامية.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة مركز امية بمصرع كل من "محمد س ا" - 22 عاما، ونجل صاحب مصنع زيوت ومقيم بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، محمد س ع- 24 عاما، أحمد م ع - 23 عاما، مقيم بقرية منشأة عبد الله.

كشفت التحريات أن ابن صاحب مصنع الزيوت قد قام باستئجار شابين يقيمان بقرية منشأة عبد الله، بعد أن اوهمهما بوجود أثار في قطعة أرض يمتلكها والده، حيث قاما بإحضار أدوات الحفر وهى عبارة عن ونش كهربائي وكريك وعدد 2 فأس، ماتور رفع مياه، حيث قام بعمل حفرة بعمق ،25 مترا وبعرض 5 أمتار.

وأضافت التحريات أن صاحب المصنع كان على علم بتصرفات إبنه وكان يشجعه على ذلك بغرض الثراء السريع، خصوصاً أن مكان الحفر يقع بالقرب من المنطقة الأثرية.

وأوضحت التحريات، أنه أثناء عملية الحفر، انهارت قطع من التربة الرملية على رؤوس الضحايا مما تسبب فى وفاتهم.

آثار العامرية

لقى عامل مصرعه أثناء تنقيبه عن الأثار اسفل عقار بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، فيما ألقى القبض على ٥ أشخاص أخرين بينهم صاحب المنزل، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى، بوفاة شخص داخل حفرة اسفل عقار بشارع مخزن الانابيب، بمنطقة عبدالقادر، دائرة القسم.

توجه ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية تبين من الفحص وجود حفرة بأحدي الغرف قطرها حوالى متر تقريبا وعمقها ٥ أمتار ووجود شخص، جثة احد الأشخاص داخلها.

تبين من التحريات أن صاحب المنزل استعان بـ ٥ أشخاص للتنقيب عن الأثار أسفل العقار، عن طريق الحفر، ويوم الحادث انهارت أجزاء من الحفرة على الشخص المتوفى وانهال عليه التراب اثناء قيامه بالحفر ما أدى لوفاته مختنقا.