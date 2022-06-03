أخبار التوك شو.. خطة لزيادة موارد السياحة والجو حار نهارا على القاهرة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، الجمعة مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، نستعرض أبرزها :

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت تصورا لمواجهة التحديات مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدينا خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي بشرم الشيخ: “لدينا إيمان حقيقي بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة تبنت برنامج إصلاح اقتصادي واستطعنا العبور للطريق الصحيح بالتعاون مع المؤسسات الدولية”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عدد القطاعات الاقتصادية المصرية التي تنمو بمعدلات جيدة مثل قطاع السياحة على الرغم من الأزمات العالمية .

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم أجواء ربيعية مستقرة على الأنحاء كافة، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

تناولت نشرة برنامج صباح البلد ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، وتقدمها الإعلامية هند النعساني مجموعة من أبرز مانشيتات الصحف الصادرة، اليوم، وجاءت كالتالي :



الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوة مشتركة بشمال سيناء وسوهاج.

استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.66 جنيه للبيع، و18.6 جنيه للشراء.

سعر اليورو

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها خبرات كبيرة فى صناعة الأدوية، وتمتلك شركات عملاقة تقوم بصناعة الأدوية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي بشرم الشيخ، أن هناك قطاع خاص قوي، وهناك 150 مصنع، وهناك حوارات مع منظمة الصحة العالمية لتكون مصر مركز لإنتاج اللقاحات على مستوى الإقليم بالكامل، ومصر من الدول القليلة التى تمتلك البنية الأساسية لهذا الموضوع.

قال اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن الشركة تستعد لفصل الشتاء بالتعاون مع كل أجهزة المحافظة، عبر اتخاذ بعض الإجراءات مثل تطوير شبكات الصرف وبيارات محطات الرفع، ورفع كفاءة المحطات والشبكات والمعدات والسيارات التي تعمل أثناء النوات.

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الحالات الخطيرة بشأن فيروس كورونا لم تكن موجودة، وكورونا سيتحول من وباء لـ فيروس عادي، مثل الانفلونزا و الوضع المحلى مستقر.

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مصر لديها 4 جامعات أهلية، هي الجلالة والملك سمان والعلمين الدولية والمنصور الجديدة، لديها أسلوب مميز في التحاق الطلاب بها، يقوم على المجموع الاعتباري، وهو عبارة عن مجموع الثانوية العامة، مضافا إليه ما يحصل عليه الطالب من اختبار إلكتروني تنظمها هذه الجامعات من بنوك الأسئلة المتعددة، بالإضافة إلى مجموع امتحان خاص بالتفكير النقدي.

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي، إن صناعة الأدوية فى مصر بدأت من الستينيات، ومرت بمراحل قوة ومراحل ضعف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه انشاء هيئة الدواء، وهناك عمل على توطين صناعة الأدوية، وأن مصر لديها 170 مصنعا، و 40 مصنعا تحت الإنشاء، و 700 خط إنتاج.