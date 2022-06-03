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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بإطلاق حملات لتعريف المواطنين بمنشآت هيئة سلامة الغذاء

هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء

أكدت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هيئة سلامة الغذاء تتولى مسئولية الرقابة على جميع منتجاتها، فى جميع مراحل تداوله، لمنع الغش والتدليس فيه، مشيرة إلى أن القصور يأتى من خلال جهات ( بير السلم ) غير تابعة للهيئة، وتتعمد عرض منتجاتها بأسعار منخفضة لجذب شرائح كبيرة من المواطنين لشرائها .

 

وطالبت ميرفت عبد العظيم، بضرورة إطلاق حملات لتوعية لمواطنين ، ولتعريفهم بكافة المنشآت التي اعتمدتها الهيئة لإنتاج الغذاء الآمن ، حرصًا على صحة وسلامة المواطن فى المقام الأول، موضحة أن هذا الإجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ، وتحملها المسؤولية كاملة  حال وجود خطر أو مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية أمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين. 

 

كما طالبت عضو صحة النواب بضرورة إلزام مشغلي المنشآت الغذائية ، ومتداولي الغذاء بسحب واسترجاع أي غذاء من السوق حال عدم مطابقته متطلبات السلامة والجودة، وإخطار الهيئة حال طرح الغذاء المعني وخرجه عن سيطرة المنشأ . 

 

جاء ذلك بعد أن قالت هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، أن هناك قصورًا في أداء الهيئة العامة لسلامة الغذاء يحتاج إلى علاج، فضلًا عن تعزيز دورها على أكمل وجه بما يتناسب مع المهمة الموكلة لها والتي لها أثر عظيم على صحة المستهلكين سواء بالسلب أو الإيجاب.


وأوضحت النائبة، في طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس الوزراء و وزيرة التجارة والصناعة، أن القانون ينص على أن تتولى الهيئة مسؤولية سلامة الغذاء من ناحية الرقابة عليه، فى جميع مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أم مستورداً، كما يتضمن أيضا منع الغش والتدليس فيه.

لجنة الصحة مجلس النواب المنشآت الغذائية رئيس الوزراء وزيرة التجارة

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