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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد أبو القمصان: المغتصب جرثومة المجتمع وعقوبته تصل للإعدام | فيديو

المحامية نهاد أبو
المحامية نهاد أبو القمصان

قالت المحامية نهاد أبو القمصان ، إن دراسة القانون تكشف أن لحظة القبض على المغتصب متعديا على ضحية لا تكون المرة الأولى للمغتصب في ارتكاب جريمة مثلها ، ولا تكون آخر مرة ، متابعة : " الشخص اللي بيغتصب ده لازم المجتمع يحرص منه جدا لأنه جرثومة متحركة في المجتمع " .

 

وأضافت المحامية نهاد أو القمصان ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " الستات " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الضحية تطال المغتصب وليست الضحية ، وجرائم الاغتصاب تشبه الإدمان فمن يقوم بها مرة يقوم بها أكثر من مرة في حالة عدم المعاقبة.

 

ولفتت " أبو القمصان " ، إلى أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بزواج المغتصب من المغتصبة ، والاغتصاب جريمة تصل عقوبتها للسجن المؤبد .

 

وأشارت " أبو القمصان " ، إلى أن قضية الاغتصاب لا تسقط بتنازل أهالي الضحية عن الجريمة ، والعقوبة تصل للإعدام في حالة أن سن الضحية أقل من 18 عاما .

واسترسلت " أبو القمصان " ، أن حق المجتمع يكمن في عقاب المغتصب حتى في حالة التناول عن القضية ، موضحة أن القاضي يستطيع أن يخفض العقوبة في حالة التصالح . 

نهاد أبو القمصان برنامج الستات جرائم الاغتصاب توك شو الاغتصاب

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