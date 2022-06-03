نهاد أبو القمصان: المغتصب جرثومة المجتمع وعقوبته تصل للإعدام | فيديو

قالت المحامية نهاد أبو القمصان ، إن دراسة القانون تكشف أن لحظة القبض على المغتصب متعديا على ضحية لا تكون المرة الأولى للمغتصب في ارتكاب جريمة مثلها ، ولا تكون آخر مرة ، متابعة : " الشخص اللي بيغتصب ده لازم المجتمع يحرص منه جدا لأنه جرثومة متحركة في المجتمع " .

وأضافت المحامية نهاد أو القمصان ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " الستات " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الضحية تطال المغتصب وليست الضحية ، وجرائم الاغتصاب تشبه الإدمان فمن يقوم بها مرة يقوم بها أكثر من مرة في حالة عدم المعاقبة.

ولفتت " أبو القمصان " ، إلى أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بزواج المغتصب من المغتصبة ، والاغتصاب جريمة تصل عقوبتها للسجن المؤبد .

وأشارت " أبو القمصان " ، إلى أن قضية الاغتصاب لا تسقط بتنازل أهالي الضحية عن الجريمة ، والعقوبة تصل للإعدام في حالة أن سن الضحية أقل من 18 عاما .

واسترسلت " أبو القمصان " ، أن حق المجتمع يكمن في عقاب المغتصب حتى في حالة التناول عن القضية ، موضحة أن القاضي يستطيع أن يخفض العقوبة في حالة التصالح .