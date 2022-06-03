بايدن: الحرب في أوكرانيا سبب ارتفاع الأسعار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرب في أوكرانيا تتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن شحنات الحبوب توقفت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي في كلمة بشأن تطور الوظائف في الولايات المتحدة "على مجلس الشيوخ التحرك للتخفيف عن العائلات الأميركية بسبب ارتفاع الأسعار".

وأضاف بايدن "قرارنا بالإفراج عن نسب من احتياطي النفط جعل أسعار المحروقات لا تزيد في الارتفاع".

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها 20 مليون طن من الحبوب في المخازن وهي عالقة في المخازن بسبب الحرب الروسية.

وأوضح بايدن أن الأرقام المتعلقة بارتفاع مدخرات العائلات الأمريكية وتراجع ديونها هي الأعلى منذ 2013، قائلا إن الموقف القوي للاقتصاد الأمريكي جعل الخبراء يؤمنون بأن نسبة نمو بلاده ستتجاوز نسب الصين.

كانت إدارة بايدن أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا في محاولة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا وقمع محاولات التهرب من العقوبات الحالية.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة، مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال البارزين، بما في ذلك سيرجي رولدوجين وأفراد أسرته.

وقال البيت الأبيض إن رولدوجين هو مساعد مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ويدير الشؤون المالية الخارجية للرئيس الروسي.

كما فرضت وزارة التجارة الأمريكية مزيدا من القيود تعيق قدرة روسيا في الحصول على التقنيات والمواد الأخرى اللازمة لدعم غزوها لأوكرانيا.