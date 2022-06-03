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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مترو الأنفاق: لا صحة لعدم استخدام القطارات للذهاب لأداء الامتحانات الجامعية غدا

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

نفي أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشره بالسوشيال ميديا (  الفيس بوك - التيك توك ) بخصوص تهدئة حركة القطارات بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب و الحديث عن عدم إستخدام خطوط المترو للذهاب الى أداء الإمتحانات الجامعية غدا السبت الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٢ حيث أكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ، مؤكدآ أن الفيديو الذى تم نشره لسيدة داخل إحدى محطات المترو غاضبة أثناء حدوث عطل فنى مفاجئ هو فيديو سابق أثناء حدوث عطل تم إصلاحه على الفور  بالخط الثانى ولم يستغرق ١٠ ق.
وقال في تصريحات له أنه تم التأكيد على أنه فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة خارجه عن إرادة الشركة بيتم التنبيه على الركاب بشكل فورى من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات وتقديم الإعتذار وإفادتهم بأنه جارى العمل على إصلاح العطل فى حينه .

و ختاما ناشد " متحدث المترو " جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg
وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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