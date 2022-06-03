برلماني: إحلال الرقمنة بمنظومة التعليم يخرج عناصر مؤهلة للمنافسة بسوق العمل

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن وزارة التربية والتعليم توجه تركيزا خاصا لتنمية منظومة التعليم الفني وتطوير آليات الدراسة والمناهج أيضا بما يتواكب مع مستجدات سوق العمل المصري والدولي.

و أضاف " سابق" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إنشاء المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يدل علي النظرة الثاقبة التي تمتلكها الحكومة نحو فرص الوظائف المستقبلية الواعدة والتي يندرج جزء كبير منها في التخصصات الفنية والتكنولوجية، مشيرا إلي أنه تم إلحاق هذه المدارس ببنية فنية وتكنولوجية متطورة.

ولفت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن إحلال الرقمنة بمنظومة التعليم بشكل عام يدعم تحسين جودتها والعمل علي تخريج عناصر ذو كفاءة عالية مؤهلة للمنافسة بسوق العمل، معقبا " التكنولوجيا أصبحت عامل مهم جدا في تحقيق التطور وخاصة بالنسبة للتعليم الصناعي".

وتابع النائب حديثه، قائلا : كما أن هذه الجهود القائمة تعود بالنفع بشكل مباشر علي تنمية قطاع الصناعة والنهوض بها تزامنا مع إنشاء الدولة لمدارس تعليم التعدين وتكرير البترول وغيرها من التخصصات.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2022 / 2023.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، هي نموذج يتبع أحدث معايير الجودة العالمية من حيث تصميم المقررات الدراسية الخاصة بالمدرسة.

حيث قال نائب وزير التربية والتعليم: تعتمد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على تطبيق مناهج دراسية مبنية على منهجية الجدارات المرتبطة باحتياجات الصناعة ومتطلبات الاعتماد الدولي، لتأهيل طلاب التعليم الفني لمواكبة أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة منظومة وبرامج ومخرجات التعليم الفني في مصر.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تتميز بوجود شريك دولي بالمدرسة متمثل في مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإضافة إلى الشركاء الصناعيين بمختلف المجالات.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن هذه المدارس تتميز بكونها مدارس خضراء صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى ذلك فتعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدارس ذكية يوجد بها بنية تحتية فنية وتكنولوجيا متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم عن قائمة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكدا أنها تضم:

مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط

مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية

مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).

وتعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية احد مكونات مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، والتي تتم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لدعم التحول في حودة وملاءمة مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة وتحسين بيئة التوظيف وتنمية المهارات.