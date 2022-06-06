للمرأة.. تعرفي على فوائد المانجو للبشرة والشعر

تعد المانجو من الفواكه التى لها بعض الفوائد الصحية للبشرة والشعر، حيث تحتوى على العديد من الفيتامينات والمواد المضادة للاكسدة وفيتامين B6 وفيتامين (C) وفيتامين (E) والنحاس والسيلينيوم، والزنك، والبوتاسيوم التي تفيد الجسم باكمله.

ونقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية للمانجو وخصوصا للمرأة وفقًا لموقع بولد سكاى.

فوائد المانجو للبشرة ..

1- مضاد للشيخوخة

المواد المضادة للاكسدة الموجودة في المانجو تساعد في تأخير ظهور شيخوخة الجلد والتصبغات وتحمي البشرة من الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تسبب سرطان الجلد.

2- التخلص من البثور والرؤوس السوداء

يمكن القيام بذلك عن طريق فرك قشور المانجو على البشرة لإزالة الرؤوس .

3- الحد من البقع الداكنة

عن طريق تجفيف قشر المانجو وطحنها وإضافة ملعقة صغيرة من الزبادي ثم خلطها ووضعها على الوجه ويغسل بعد 15 دقيقة للتخلص منالبقع السوداء وإضافة التوهج الذهبي للبشرة.

4- القضاء على حب الشباب

عصير المانجو الخام ، يساعد على إزالة حب الشباب عن طريق غلي شريحة من المانجو الخام في الماء واستخدام هذا الماء لشطف الوجهكل يوم لإزالة حب الشباب.

5- مرطب للبشرة

يمكنك مزج ملعقة صغيرة من دقيق القمح وإضافة إليه عصير المانجو الخام حتى تصبح عجينة وتطبيقها على البشرة يوميا وتصبح مرطبمثالي للبشرة.

فوائد المانجو للشعر ..

-مكيف للشعر

عن طريق خلط ملعقتين طعام من عصير المانجو مع ملعقة من الزبادي واثنين من صفار البيض وتطبيق هذا الخليط على الشعر ويترك لمدة30 دقيقة ثم يشطف بالماء وبشامبو خفيف هذه الطريقة ستجعل شعرك ناعم.

-القضاء على قشرة الرأس

تحتوي المانجو على فيتامين (A) الذي يساعد في محاربة قشرة الرأس و فيتامين (E) الذي يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ممايشجع نمو الشعر ببساطه و خلط قطعة من المانجو المهروسة مع كوب من زيت الزيتون، ومزج الخليط على فروة الرأس بحركات دائرية ثم مزجه بالتساوي على الشعر وتركه لمدة ساعة ثم يشطف بالماء والشامبو، ويمكنك إستعمال هذه العملية مرتين في الأسبوع.