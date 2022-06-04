حظك اليوم وتوقعات الابراج السبت 4/6/2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الابراج اليوم السبت 4/6/2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي .



#الحمل



كُن مثابرًا ومجتهدًا أكثر لتتمكن من تحقيق الانجازات. يجب ألا تسمح لأى شىء أن يجرك إلى دائرة الفشل، وكن قوياً وواجه المواقف بشجاعة

عاطفياً حاول أن تكون أكثر تواضعاً فى حياتك العادية، ولا تكون واثقاً فى نفسك إلى هذا الحد، ابتعد عن العصبية التى تتعامل بها مع شريك حياتك، وابتعد عن التعليق على الناس والأشياء من حولك

صحياً:ربما يتوجب عليك أن تنظر إلى صحتك بقدر أكبر من الاهتمام في الفترة الحالية , وقد تتعرض لحالات من السترس التي تؤثر في حيويتك لذا تجنب الامور والاشخاص السلبين

#الثور

يوم للطاقة والحيوية وللقرارات وللصحة والإشراق وقد تعاني من قلة النوم وتحرز إنجاز لأنك تملك قوة داخلية وقدرة على المقاومة

عاطفياً كي لايشعر شريكك بالملل او الضيق , عليك إشراكه فى خططك، والحديث معه عن مشاكلك، والضغوط التى تتعرض لها.. حتى يتفهم ذلك ويتحمله

صحياً:أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية والعاطفية كي تشعر بالأمان , دلِل نفسك وجسدك عن طريق أخذ فترات راحة كافية بحيث تستمر صحتك جيدة لفترة أطول.

#الجوزاء

عليك أن تبذل كل ما في وسعك لتعمل في مجالك الخاص وأن تتحدى كل الظروف وكل التقاليد لتضمن أنك ستعمل في المكان الذي تحبه لتقدم الإنجازات الحقيقية.

عاطفياً كن مترويًا ولا تبحث عن المشاكل , تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيداً قبل أي تصرّف يمكن أن تندم عليه لاحقاً ,هناك فرق كبير بين التعود والحب.. تذكر ذلك دومًا، فلا تستمر فى علاقة ليست مريحة بالنسبة لك، ولا ترضى رغباتك

صحياً:الصحة كما تعرف تاج على رءوس الأصحاء، لذلك إن أهملت فيها، ستصبح النتيجة كارثية، حاول أن تخصص بعض الوقت للعناية بصحتك، فلا شىء سيفيدك إن تدهورت صحتك، ولا تستهين بأى شىء

#السرطان

حاذر الانتفاضات والغضب، حيث يتسلّط الضوء عليك، كما تلاحقك بعض العيون الحاسدة ولا داعي للعجلة بل قم بأعمالك بروية وإتقان

عاطفياً حاول أن تكون هادئ متحكما فى أفعالك وسلوكك وقتك للإهتمام بأمورك العاطفية، وبتحسين علاقاتك مع الشريك، من خلال حوارت بات من الضروري إجراءها لإيجاد الطريقة المناسبة لتمضية الأوقات الترفيهية سوياً، أو لوضع برنامج نشاطات مشترك

صحياً:الحالة الجيدة لا تكون للجسم فقط ولكن للذهن ايضا، فرصتك اليوم لتكون في حالة جيدة كبيرة، لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل

#الاسد

تشعر بالانتعاش، تسوّي مشاكل شخصية، تتفهم بعض الخلافات الماضية، حاول أن تركز فى اختياراتك وتحاول أن تكون صائب ولاتغفل على الامور مهما كانت صغيرة

عاطفياً لا تنجرف وراء المغامرات التي قد تبعث الخلل في حياتك لفترة وتفقدك التوازن العاطفي , الحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي هذه الفترة

صحياً:خذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء , لإسعاد ذاتك وللقيام بالنشاطات التي تسرّك شخصياً وتمدك بالطاقة والسرور والتغذية الروحية والنفسية.

#العذراء

اليوم عليك أن تستدرك الأمور وأن تتمالك نفسك كثيرًا , وقد تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك حتى تستطيع التعامل مع كل الظروف المحيطة بك

عاطفياً لاتجعل عصبيتك وتسرعك خطيران على الشريك, كن أكثر تواضعاً معه فهو نصفك الآخر، والوحيد الذي يتفهمك ويستوعبك سعادة عاطفية مفاجئة وفرص رومانسية وتعلق زائد بالشريك نتيجتها توطيد العلاقة بينكما

صحياً:حاول الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة. , لا تهمل صحتك ولا تستخف بكل ما يعود عليها بالنفع

#الميزان

يوم يحتاج منك هدوء الأعصاب وعدم تأجيل المهام وإنجاز الاعمال فى المواعيد المحددة ، حتى لا تشعر بضغوط العمل يومياً وتجنباً للمشكلات , قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لانّها سلاح قويّ وفعّال

عاطفياً مرحلة من النضج العاطفي تغمرك وتدفعك للبحث عن علاقات مستقرة وعميقة، تعيد تنظيم ماضيك وتصفي القضايا القديمة العالقة لا تفكر في خوض مغامرة عابرة لئلا تفسد علاقتك

صحياً:قم بإدخال طعام مغذ على لائحة مطبخك ووفر طاقة إيجابية قدر المستطاع و عدم حصولك على القدر الكافي من الراحة تجعلك متعبا طوال الوقت

#العقرب

هناك بعض المشكلات الطفيفة التى قد تسبب لك خيبة الأمل التى قد تمنعك من التقدم فى طريقك، ويجب أن تعلم أنك لن تصل إلى أهدافك إلا بالصبر والإصرار

عاطفياً لا تركز على العيوب الموجودة فى شريك حياتك أو أصدقائك وقم بإعادة تقييم المواقف، وركز على الإيجابيات، حتى تسعد فى حياتك العاطفية وابتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل والإزعاج فى حياتك الخاصة

صحياً:ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلق , ويجب أن تحافظ على نفسك وتبتعد عن الأشياء المسببة لإصابتك بالمرض

#القوس

ينصحك الفلك بأن تستغل علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك فى مجالك العملي , وحاول أن تتخلص قدر الإمكان من عملك الروتينى العادى وتتجنب أن تدور فى نفس النمط والتكرار

عاطفياً تتمنى لو أنه بإمكانك ألا تفعل شيئًا سوى الرومانسية مع حبيبك اليوم، ولكن هذا لا يحدث إلا فى عالم الأحلام ففى الحقيقة لديك بعض الالتزامات المملة الضرورية التى ينبغى التعامل معها أولاً. الشيء الإيجابى الوحيد أنه كلما أنجزت مهامك فى وقت مبكر كلما أصبحت قادرًا على إنقاذ يومك وقضاء بعض الوقت مع من تحب

صحياً:حالتك الصحية قد تكون متقلبة في النصف الأول من اليوم، واحترس من ان تنتقل اليك الانفلونزا "الرشح " من احط المحيطين بك

#الجدي

تعَود على التأني قبل الوثوق في الآخرين فقد تظلم في بعض المواقف وكلام غير دقيق يصل إلى الآخرين , الحظ يحالفك اليوم في بعض الامور

عاطفياً حاول أن تأخذ فترة من الراحة لترتيب الأوراق من جديد وإعادة النظر إلى حياتك المستقبلية، حتى لا تقع في امور لم تكن حاسباً حسابها التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل

صحياً:حاول أن تفتح صفحة جديدة مع نفسك وحافظ على صحتك فهى ما سوف يتبقى لك فى حياتك وأكبر سند لك على مر الأيام

#الدلو

أنت من الشخصيات التى لا تجيد التعامل مع روتين العمل والأجواء المتوترة، وتحتاج دائماً إلى هدوء ذهنى ونفسى حتى تخرج تنهي اعمالك على أكمل وجه، الوقت حالياً يحتاج إلى تعامل بصبر وحكمة

عاطفياً أحلامك بشأن العلاقة العاطفية تسبب لك المشاكل وتحرمك الشعور بالراحة قبل تحقيقها أو على الأقل البدء فى التحرك نحو إنجازها. حاول ألا تقسو على نفسك وافعل فقط ما بإمكانك أن تفعله وخذ وقتك فى التخطيط لأنه ليس هناك حاجة للاستعجال

صحياً:إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم , التوتر والانفعال والضغط والعصبية الزائدة تبقيك في حالة نفسية متعبة انتبه لصحتك

#الحوت

مصالحات واعمال خلاّقة واتصالات مثمرة، تبدو واقعيًّا وموضوعيًّا فتجد الحلول لبعض المشاكل , يوم مريح بشكل عام بانتظارك، ننصحك ان تستقبله بابتسامة.

عاطفياً، الفلك يمنحك الاندفاع والشغف اللازمين للبحث عن الكمال في الحب أنت قادر على بذل كل التضحيات اللازمة من أجل التطور في علاقتك العاطفية، لكنك تحتاج إلى إدراك مختلف المؤثرات والظروف الحادثة من حولك لتعرف مقادير الأمور

صحياً: وضعك الصحى يحتاج منك اهتمام كل فترة، فلا تهمل فى حق نفسك على حساب صحتك , درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يومياً خير من النوم ساعات طويلة