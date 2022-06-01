عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 1-6- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإربعاء الموافق 1-6-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع time of indea.
 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

 هذا الأسبوع ، سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية و قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما  سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك و سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 يمكنك الحصول على النجاح في العمل و في منتصف الأسبوع ، ستقضي معظم وقتك في مرح مع أصدقائك.

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 30-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 25-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 سيكون هذا الأسبوع صعبًا بعض الشيء من حيث الحب .

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك و سواء في المنزل أو مكان العمل ، سيكون لديك المزيد من المسؤوليات.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة. 

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

اتخذ قراراتك المالية بحكمة و لا تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة على أشياء غير ضرورية .

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

 تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية  أيضًا ، ستشعر بعدم الراحة بسبب سوء الحالة الصحية.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 

هذا الأسبوع سيكون صعبًا بالنسبة لك و قد تضطر إلى مواجهة العديد من الصعوبات بسبب العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتقك .

برج برج الثور الجوزاء السرطان الاسد برج العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 23-5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 16-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد

بداية من يوليو .. فيات تتخلى عن الاحتراق الداخلي نهائيا ببريطانيا

شاومى تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Xiaomi CIVI بتصميم رياضي وأقوى معالج

بعد حادثة سيدة الدقهلية.. 7 عادات تساعدك على علاج الاكتئاب

والد لاعب النجوم يكشف معاناة ابنه مع السرطان: النادي اتهمه بادعاء المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ