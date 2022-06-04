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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش عن أصالة: بشوف حالي فيها وما بتشبه حدا

كندة واصالة
كندة واصالة

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة حب للنجمة اصالة نصري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت كندة صورة للفنانة أصالة وكتبت: "هي روحي وحبيبتي واختي اللي بعتز فيها، هي المحبة إلى بتغمرك بمحبتها وتبهرك بطريقة تعبيرها، هي نجمة من بلدي بشوف حالي فيها وما بتشبه حدا من النجوم، هي الكريمة المعطاءة القريبة والبسيطة، بحبك حبيبتي، شكراً على محبتك إلى ما بتتمن".
 

وأعلنت الفنانة أصالة مؤخرا عن تحضيرها لاغنية جديدة تجمعها بالمطرب رامي صبري، وستعلن عن تفاصيله في القريب العاجل، وهو يعد الديو التعاون الثاني بينهما، كما كشفت عن أن أغانى ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الاغانى وستختار ما سيتم طرحه للجمهور .

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