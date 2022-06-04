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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الاجازة الصيفية.. مادلين مطر تتألق في أحدث إطلالاتها

مادلين مطر
مادلين مطر

تحرص المطربة اللبنانية مادلين مطر على مشاركة متابعيها بشكل دائم بلقطات من حياتها بمختلف المناسبات، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وخطفت مادلين مطر انظار متابعيها بعد نشرها صورًا لها اثناء قضاء أجازتها الصيفية فى احدى المدن الساحلية، باطلالة جريئة، وتركت شعرها الأشقر منسدل على كتفيها،  واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

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IMG_٢٠٢٢٠٦٠٤_٠٥٣٧٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٦٠٤_٠٥٣٦٥٨
IMG_٢٠٢٢٠٦٠٤_٠٥٣٦٥٨
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