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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا البحيرى وزوجها من أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام.. شاهد

داليا البحيرى وزوجها
داليا البحيرى وزوجها

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها ومتابعيها عبر "انستجرام" بإطلالة مميزة برفقة زوجها رجل الأعمال حسن سامي.


وظهرت "داليا"، بفستان فضفاض يحمل لونين ما بين الأسود والأبيض وشعر قصير ومكياج ناعم، وظهر زوجها بقميص ابيض وبنطال يحمل اللون الرمادى.


يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٦٠٤_٠٦١٣٢٣
IMG_٢٠٢٢٠٦٠٤_٠٦١٣٠٦
IMG_٢٠٢٢٠٦٠٤_٠٦١٣٠٦
الفنانة داليا البحيري احدث ظهور لهما رفقة زوجها اطلالة مميزة مسرحية أبو العربي مكياج ناعم

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