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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري

كشف المنتج صفوت غطاس عن تفاصيل آخر برامج  الفنان الراحل سمير صبري التليفزيونية، والذي لم يعرض على الشاشات بعد.

شاهد الفيديو:

وقال صفوت غطاس، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الفنان سمير صبري قام بتصوير البرنامج قبل وفاته بعام، ويبلغ عدد حلقات 30 حلقة، ومدة كل حلقة تتراوح من 5 إلى 7 دقائق فقط.

وأوضح صفوت غطاس أن الراحل سمير صبري اتخذ قرارا بتصوير البرنامج الذي سرد فيه حكايات لم تعرض بعد عن مواقف جمعته بالمشاهير سواء في الفن أو الرياضة أو السياسة، وقام بالاتصال به ليقوم بإرسال كاميرات ومعدات التصوير في منزله، وبالفعل تم تصوير الحلقات كاملة.

وأضاف المنتج صفوت غطاس: “الإعلامية إيمان أبو طالب عرضت في برنامج ”بالبند العريض" ما يقرب من ثلاثة فيديوهات من الحلقات، وحتى الآن لم أتعاقد مع أى قناة تليفزيونية لعرض البرنامج، إلا أن الأمر وارد".

شاهد الفيديو:

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