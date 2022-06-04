تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

كشف المنتج صفوت غطاس عن تفاصيل آخر برامج الفنان الراحل سمير صبري التليفزيونية، والذي لم يعرض على الشاشات بعد.

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وقال صفوت غطاس، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الفنان سمير صبري قام بتصوير البرنامج قبل وفاته بعام، ويبلغ عدد حلقات 30 حلقة، ومدة كل حلقة تتراوح من 5 إلى 7 دقائق فقط.

وأوضح صفوت غطاس أن الراحل سمير صبري اتخذ قرارا بتصوير البرنامج الذي سرد فيه حكايات لم تعرض بعد عن مواقف جمعته بالمشاهير سواء في الفن أو الرياضة أو السياسة، وقام بالاتصال به ليقوم بإرسال كاميرات ومعدات التصوير في منزله، وبالفعل تم تصوير الحلقات كاملة.

وأضاف المنتج صفوت غطاس: “الإعلامية إيمان أبو طالب عرضت في برنامج ”بالبند العريض" ما يقرب من ثلاثة فيديوهات من الحلقات، وحتى الآن لم أتعاقد مع أى قناة تليفزيونية لعرض البرنامج، إلا أن الأمر وارد".