التضامن: ثلثا حالات الوفاة للأمهات بسبب الحمل والرضاعة تكون في سن مبكرة|فيديو

كشفت آمال زكي، مستشار برنامج “وعي” بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الحملة التي أطلقتها الوزارة ضد زواج الأطفال، والتي جاءت تحت عنوان «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها»، موضحة أن الزواج المبكر يضيع حق الفتاة ويمثل خطرًا على حياتها.

وقالت آمال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الزواج قبل 18 عامًا يكون غير موثق، وبالتالي لا يكون للفتاة أي حق في أي شيء.

وأكدت أنه في حال حدوث مشاكل بين الزوجين أو توفى الزوج، قد لا تتمكن من تسجيل أطفالها، وبالتالي سوف يحرمون من حقوقهم.

وأوضحت أنه من الصعب على فتاة في هذا العمر تحمل مسئولية، ولو حدث حمل يكون فيه خطورة، لأن ثلثي حالات الوفاة للأمهات بسبب الحمل والرضاعة تكون في هذه السن المبكرة.