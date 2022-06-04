تطبيق النظام الإلكتروني ببعض الكليات .. استعدادات جامعة أسوان لعقد امتحانات الترم الثاني

قال أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة على آتم استعداد لعقد امتحانات الترم الثاني، متابعا: عدد الطلاب وصل إلى 30 ألف طالب، في المرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى 7 آلاف طالب في مرحلة الدراسات العليا.

وأضاف "أيمن عثمان" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه سيتم عقد نوعين من الامتحانات، التقليدي والذي يتم ورقيا، والآخير يتم إلكترونيا، متابعا: لدينا مركز يحتوي على 750 جهاز كمبيوتر مختص باللامتحانات الإلكترونية.

وأوضح أن الامتحانات الإلكترونية مختلفة ولا يوجد تشابة، مسترسلا: لدينا بنك أسئلة لتغيير نمط الامتحانات، وذلك لضمان الحيادية وعدم الغش.

وشدد على أن النظام الإلكتروني يتيح تطبيق العدالة والشفافية، موضحا: سيتم تطبيق الامتحانات الإلكترونية على كليات القطاع الطبي، وبداية من اللعام المقبل سيتم تعميمها على باقي كليات الجامعة.