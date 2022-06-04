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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ايطاليا يرفض الانضمام لـ أرسنال مقابل 35 مليون إسترليني

صدى البلد

كشفت بعض التقارير الصحفيه عن رفض جيانلوكا سكاماكا نجم ومهاجم فريق ساسولو ومنتخب ايطاليا الانضمام لـ فريق ارسنال الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان ارسنال قدم عرض لـ نجم ايطاليا بقيمة 35 مليون استرليني بالاضافة الي المكافات 

واضافت الصحيفة ان نجم ايطاليا رفض عرض ارسنال حيث انه يامل الانتقال الي احد الاندية الكبري في الدوري الايطالي خلال الميركاتو الصيفي 

وكان آرسنال خسر هذا الموسم خدمات كل من بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، لذا يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت سكاماكا بالانتقال إلى ميلان وإنتر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
 

الدوري الايطالي ديلي ميل إيطاليا ديلي ميل البريطانية صحيفة ديلي ميل البريطانية بريطانية الميركاتو الصيفي

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