نانسي عجرم تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير ..وهكذا سعر إطلالتها

حرصت الفنانة نانسي عجرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نانسي عجرم ، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة بسيطة للغاية من اختيار الاستايل Jade Chilton، حيث ارتدت بنطبون أسود مع بلوزة طويلة وذا أكمام طويلة بنفس اللون ولكنها مصنوعه من القماش الشفاف.

وحملت إطلالة نانسي عجرم ، في أحدث ظهور لها توقيع Alaïa، وقد بلغ سعر التصميم 1153 دولار أمريكي أي ما يقرب من 21 ألف جنيه مصري.

وتزينت نانسي عجرم بمجموعة أنيقة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجا متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



وتستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.