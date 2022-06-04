عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية: الإمتحانات تسير بشكل جيد دون معوقات

انطلاق امتحانات الثانوية
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

بدأ طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية، اليوم السبت، امتحان مادتى الفقه والتفسير، بينما أدى طلاب البعوث الإسلامية الامتحان في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.

ويؤدي الطلاب بمحافظة الإسكندرية الامتحانات أمام 10 لجان على مستوى المحافظة.

وأجرى وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية الشرعى، الشيخ خميس محمد، جولة ميدانية شملت عدد من اللجان داخل المعاهد الأزهرية لتفقد سير الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات اليوم جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي مشاكل داخل أو معوقات داخل اللجان.

اقرأ أيضًا:

الاسكندرية .. وزير الشباب يفتتح مشروعات جديدة بكلية التربية الرياضية بأبو قير

وقال االشيخ خميس إن الامتحانات تسير في جو ملائم، وتم توفير كافة الإمكانيات لأداء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية دون شكاوى، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات أمام 10 لجان.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم غدًا الأحد في مادتي الفقه والحديث.

وتبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلبة القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وأصدر محمد الضويني وكيل الأزهر تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة متابعة لجان الامتحانات عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تحدث، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة التي تعين الطلاب على الحل جيدا أولا بأول. 

وتم تجهيز خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور حول أي شئ يحدث في الامتحانات مع ضمان سرية البيانات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

ترشيحاتنا

بمشاركة حاملة طائرات.. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة نادرة

بعد حبسه 3 سنوات.. تغريم كريم الهواري 50 ألف جنيه

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 | المحافظون يستعدون لاعتماده قريبا

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعاهد الدقهلية والغربية.. صور

خطوات لمكياج صيف مثالي ضد الماء

السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري في اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

فيديو

لماذا تحدث رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول الموساد السابق عن انهيار تل أبيب؟

تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

أول ظهور لابنتيه ونفى شائعة الطلاق.. رسائل تامر حسني بحفل الجامعة الأمريكية

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ