وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية: الإمتحانات تسير بشكل جيد دون معوقات

بدأ طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية، اليوم السبت، امتحان مادتى الفقه والتفسير، بينما أدى طلاب البعوث الإسلامية الامتحان في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.

ويؤدي الطلاب بمحافظة الإسكندرية الامتحانات أمام 10 لجان على مستوى المحافظة.

وأجرى وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية الشرعى، الشيخ خميس محمد، جولة ميدانية شملت عدد من اللجان داخل المعاهد الأزهرية لتفقد سير الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات اليوم جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي مشاكل داخل أو معوقات داخل اللجان.

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وقال االشيخ خميس إن الامتحانات تسير في جو ملائم، وتم توفير كافة الإمكانيات لأداء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية دون شكاوى، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات أمام 10 لجان.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم غدًا الأحد في مادتي الفقه والحديث.

وتبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلبة القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وأصدر محمد الضويني وكيل الأزهر تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة متابعة لجان الامتحانات عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تحدث، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة التي تعين الطلاب على الحل جيدا أولا بأول.

وتم تجهيز خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور حول أي شئ يحدث في الامتحانات مع ضمان سرية البيانات.