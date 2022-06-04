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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري في اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

كريم الهواري
كريم الهواري

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت "كريم الهواري" المتهم بدهس 4 طلاب في حادث تصادم الشيخ زايد ، بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة.

وشهدت الجلسة الماضية تنازل أسر الضحايا الأربعة عن اتهام كريم الهواري بالقتل الخطأ لأبنائهم ، وقدموا تصالحهم مع المتهم أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وصول شقيقة كريم الهواري للمحكمة لحضور جلسة الحكم في قضيته

بعد قليل .. الحكم على كريم الهواري المتهم بدهس 4 طلاب في حادث الشيخ زايد

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

النيابة العامة تقيم الدليل قِبَل كريم الهواري من ستة شهود 

وأقامت النيابة العامة ، الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.

كريم الهواري مخدرة جنايات الجيزة الهواري الشيخ زايد

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السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري في اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

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