شاهد.. آراء الجماهير في الصفقات التي يحتاجها الأهلي أو الزمالك

‎رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير في الصفقات التي يحتاجها الأهلي أو الزمالك.

قال محمود سيد، إن نادي الزمالك يحتاج إلى العديد من الصفقات في الموسم الجديد ، يحتاج باك يمين وباك شمال بديل.

ولفت "عمرو السيد" ، إلى أن النادي الأهلي يحتاج إلى تدعيمات من الباك اليمين والباك الشمال وخط الدفاع، ومن ضمن اللاعبين الذي يحتاجها المادي الأهلي بن حمد لاعب الترجي وبن شرقي.

وأكد مصطفي محمد، أن الناديان الأهلي والزمالك يحتاج إلى مهاجمين.

وأضاف أحمد كمال، أن النادي الأهلي يحتاج إلى رأس حربه وباك شمال بديل، وفريق نادي الزمالك يحتاج الي تغيير كامل حتي يستعيد قوته.

واختتم إسماعيل أحمد، أن يحتاج النادي الأهلي إلى حارس مرمى بديل للشناوي، لأن كل الضغط عليه، ويحتاج إلى باك لفت لأن بديل مع علي معلول ويحتاج إلى سيرد باك .