لمرضى السكر والشعر والبشرة.. كنز لصحتك فى فاكهة الكيوى

الكيوى من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، ويحتوى على كمية كبيرة من فيتامين C، ووفقا لتقرير صدر مؤخرا تحتوى فاكهة الكيوى على فيتامين C، بما يقرب من ضعف البرتقال والليمون، والكيوى لديه مضادات الأكسدة، الذى يقضى على الالتهاب والسرطان، كما أنه يساعدعلى تعزيز مناعة الجسم ضد الجراثيم الضارة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية الكيوى وفقا لموقع بولد سكاى.

1-الكيوى غنى بفيتامين C.

2-الكيوى فاكهة كاملة الألياف الغذائية.

فاكهة الكيوى غنية بالألياف الغذائية التى تساعد على التحكم فى نسبة الكوليسترول، وسكر الدم وضغط الدم، كما أنه يساعدك على فقدانالوزن، كما تساعد الألياف الغذائية على البقاء فى الشبع الكامل لفترة أطول من الزمن، ما يسمح لك بتناول طعام أقل، وغالبا ما ينصح بهبالأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم والمصابون بمرض السكرى.

3-فوائد الكيوى فى النوم الهادئ والراحة ليلا.

إذا كنت تواجه مشكلة فى النوم، فإن مضادات الأكسدة ومركب السيروتونين من الكيوى يساعدك على علاج اضطرابات النوم، لذلك يقال إنهإذا كنت تأكل اثنين كيوى قبل النوم، سيكون لديك نوم هادئ.

4-فوائد الكيوى للهضم.

تحتوى على إنزيم يدعى أكتينيدين، وهو ما يجعلها تقدم عطاء وفوائد اللحوم، ويساعد الأكتينيدين فى هضم البروتين، كما أنه يساعدالمرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى.

5- فوائد للكيوى المنتج لـ الفيتامينات والمعادن للجسم.

فاكهة الكيوى تحتوي علي كثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، B5 (حمض البانتوثنيك)، B6، حمض الفوليك (B9)،المغنيسيوم، المنغنيز، الزنك، النياسين وغيرها من المعادن والأغذية، وكل هذه التغذية تساعد فى تحقيق التوازن بين ضغط الدم، ووظائفالأعصاب والعضلات، والدورة الدموية من خلال الأوعية الدموية ومكافحة الإجهاد.

فوائد الكيوى للجسم :

تحتوى فاكهة الكيوى على أكتينيدين وهى خصائص تعمل على تنظيم عملية الهضم والحفاظ على صحة المعدة من الأمراض.

يحافظ الكيوى على تنظيم ضغط الدم فى الجسم.

أظهرت بعض الدراسات أن فاكهة الكيوى تحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية الجسم من الأمراض السرطانية المختلفة مثلسرطان القولون والثدى والبروستاتا والمعدة.

يحتوى الكيوى على فيتامين سى ومركبات مضادة للأكسدة تعمل على تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الفيروسات والبكتريا.

يعتبر الكيوى من الفواكه القليلة فى نسبة السكر لذلك، فهو من أفضل الأطعمة التى تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة معتعويض الجسم عن العناصر الغذائية الأخرى التى يفتقدها أثناء فترة الريجيم.

يعتبر الكيوى مصدرًا كبيرا من الألياف لذلك فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحمى من مشاكل الأمعاء مثل الإمساك والإسهال.

يساعد الكيوى على تنظيف الجسم من السموم، نظرًا لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والسموم.

يحمى الكيوى الجسم من التعرض للجلطات القلبية، حيث أثبتت الدراسات أن تناول 2 إلى 3 كيوى فى اليوم يقلل من احتمال تخثر الدموالحماية من الالتهابات.

تعتبر فاكهة الكيوى من أفضل الأطعمة لمرضى السكر.

يحمى الكيوى من مشاكل العين المختلفة كما أنه يقوى النظر.

فوائد الكيوى للبشرة والشعر :

يحافظ الكيوى على نضارة البشرة وترطيبها نظرًا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة

يعمل الكيوى على تفتيح البشرة وتجديد خلايا الجلد وحمايته

يحمى الكيوى الجلد من الإصابة بالأمراض الجلدية وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا 3

الكيوى يحارب حب الشباب ويقضى على البقع والبثور الناتجة عنه

يحارب الكيوى تساقط الشعر ويمنع تقصفه

يرطب الكيوى الشعر حيث إنه يحتوى على أوميجا 3 التى تعمل على الترطيب والتغذية

يحمى الكيوى من آثار الشيخوخة التى يتعرض لها الشعر مثل التلف والشيب المبكر.