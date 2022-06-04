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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الأغلبية يقدم رؤيته حول الحوار الوطني لأكاديمية التدريب.. تفاصيل

مستقبل وطن مع المدير
مستقبل وطن مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

قدم حزب الأغلبية النيابية "مستقبل وطن" رؤيته حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدا من حزب «مستقبل وطن» اليوم، لاستلام رؤية الحزب مشتملة على مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ضم الوفد عددا من قيادات مستقبل وطن، المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعضوا الأمانة العامة للحزب النائب الدكتور محمد شوقي، والنائب عصام هلال، حيث قدم ممثلو الحزب نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني.

وثمنت ذلك التحرك الدكتورة رشا راغب، التي أثنت على حالة الحرص لدى قيادات حزب الأغلبية على إثراء المقترحات والأفكار الخاصة بالحوار، معربة عن تفاؤلها بالمحاور الشاملة التي تقدم بها حزب بحجم وأهمية مستقبل وطن.

رد على ذلك المهندس حسام الخولي، بتأكيده على أهمية أكاديمية التدريب كحاضنة محايدة لإنجاح الحوار الوطني، في الاستماع لكافة الآراء سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرا إلى اضطلاع الحزب بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق صالح الوطن والمواطن.

الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن أكاديمية التدريب حسام الخولي

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