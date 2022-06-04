العصبية والتوتر.. تعرف على أهم علامات الاحتراق الوظيفي |فيديو

قال محمد الغندور مدرب تنمية بشرية ، إن الاحتراق الوظيفى يحدث للفرد فى عمله عند شعوره بالإشباع التام وبذل كافة الجهود الممكنة ويشعر أنه يعطى ولكن لا يأخذ ما يناسبه والميزان يختل فى وجهه .

وأوضح " الغندور" خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن أهم علامات الاحتراق الوظيفى هى العصبية، والتوتر باستمرار والإجهاد الجسمانى أصلها نفسى ، الإرهاق وهذه أجراس إنذار للشخص، لافتًا إلى أن الوعى النفسى للفرد بحالته وطرق تجنب يقه الشديد وسيجنبه الدخول فى دائرة الاكتئاب والضيق الشديد .

وتابع أن أكثر الوظائف التى يشعر فيها الفرد بالاحتراق الوظيفى هى الأطباء ، موظفى خدمة العملاء، إخصائى الحالات الحرجة، وعند تغيير وجهة نظرالفرد للأشياء أو التدقيق فى مزايا عمله من الممكن ان يعرض وقتئذ عن فكرة ترك عمله، ولكن فى حالة الوصول لحالة نفسية سيئة فإنه ينصح فى هذه الحالة بترك عمله تجنبًا لتفاقم أعراض الاحتراق الوظيفى والحالة النفسية السيئة .



