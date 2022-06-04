عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العصبية والتوتر.. تعرف على أهم علامات الاحتراق الوظيفي |فيديو

شخص غاضب
شخص غاضب

قال محمد الغندور مدرب تنمية بشرية ، إن الاحتراق الوظيفى يحدث للفرد فى عمله عند شعوره بالإشباع التام وبذل كافة الجهود الممكنة ويشعر أنه يعطى ولكن لا يأخذ ما يناسبه والميزان يختل فى وجهه .

وأوضح " الغندور" خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc  ، أن أهم علامات الاحتراق الوظيفى هى  العصبية، والتوتر باستمرار والإجهاد الجسمانى أصلها نفسى ، الإرهاق وهذه أجراس إنذار للشخص، لافتًا إلى أن الوعى النفسى للفرد بحالته وطرق تجنب يقه الشديد وسيجنبه الدخول فى دائرة الاكتئاب والضيق الشديد .

وتابع أن أكثر الوظائف التى يشعر فيها الفرد بالاحتراق الوظيفى هى الأطباء ، موظفى خدمة العملاء، إخصائى الحالات الحرجة، وعند تغيير وجهة نظرالفرد للأشياء أو التدقيق فى مزايا عمله من الممكن ان يعرض وقتئذ عن فكرة ترك عمله، ولكن فى حالة الوصول لحالة نفسية سيئة فإنه ينصح فى هذه الحالة بترك عمله تجنبًا لتفاقم أعراض الاحتراق الوظيفى والحالة النفسية السيئة .


 

الاحتراق الوظيفى تنمية بشرية خدمة العملاء السفيرة عزيزة الإكتئاب حالة نفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

حادث الشيخ زايد.. شقيقة كريم الهواري تصرخ في المحكمة: حرام.. فيديو وصور

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

خبطت دماغها في العربية.. رد فعل شقيقة كريم الهواري بعد الحكم عليه..فيديو

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

ترشيحاتنا

كارثة إنسانية.. روسيا تكشف عن تلغيم أوكرانيا لـ 100 طن مواد كيميائية

خاص| موليكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

ليست أول مرة.. شائعة كل صيف تطارد فاكهة الغلابة واتهامات باطلة بتدمير صحة المصريين

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في قصف روسي على ميكولايف الأوكرانية

أبو مازن لـ ماكرون: الوضع في القدس لا يمكن السكوت عليه وسنواجه التصعيد الإسرائيلي

من علو منخفض.. شاهد| لحظة قصف مروحية التمساح الروسية لمدرعة أوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

فيديو

سيارة تدهس طفلا وطالب يقود بدون رخصة يصدم ثلاثة أشقاء

حادث الشيخ زايد.. شقيقة كريم الهواري تصرخ في المحكمة: حرام.. فيديو وصور

التزم الصمت خلف الكمامة.. شاهد| ماذا فعل كريم الهواري لحظة الحكم عليه؟

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ