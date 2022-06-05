صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة حول التسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة..اليوم

تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان اجتماع اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول الى الرقم التصديري المستهدف، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي صادق الوليلي، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات في تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات التي اتخذها في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، والتيسيرات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإشغال الوحدات الصناعية في الــ (13) مجمعًا للمشروعات الصغيرة، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة.