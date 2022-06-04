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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال: نسعى لتحقيق الثلاث نقاط أمام غينيا

ايهاب جلال
ايهاب جلال

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أنه يسعى لتقديم إنطلاقة قوية في مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال إيهاب جلال في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: “ نخوض مباراتين رسميتين خلال الأجندة الدولية الحالية نسعي للفوز بهما ، لكن لن نتحدث عن لقاء إثيوبيا حاليا فتركيزنا منصب علي لقاء غينيا غداً ، وتحقيق النقاط الثلاثة هدفنا في بداية المشوار”.

ويستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 ، عندما يستضيف غينيا علي استاد القاهرة في التاسعة من مساء غداً الأحد.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2023 بجوار غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

إيهاب جلال غينيا منتخب مصر الفراعنة تصفيات أمم إفريقيا

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