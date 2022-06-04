الداخلية عن مطالبة الإخوان بالإفراج عن متهم: مضبوط بحوزته حشيش وبندقية آلية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، طالبت خلاله بالإفراج عن أحد المتهمين قي قضية إتجار بالمواد المخدرة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كثفت جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، طالبت خلاله بالإفراج عن أحد المتهمين في قضية إتجار بالمواد المخدرة، زاعمةً تلفيق التهم له من قبل تجار مخدرات آخرين "على غير الحقيقة"، وتردد عدد من أهلية المتهم للمطالبة بالإفراج عنه.



وبالفحص تبين أن التهم من السادات بالمنوفية، وسبق ضبطه بناءً على إذن من النيابة العامة بتاريخ 24/5/2022، وضبط بحوزته بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار و17 قطعة حشيش وزنت 150 جراما، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها 15 يوماً ومازال بمحبسه.