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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في النقد الاجنبي غير المشروع خارج السوق المصرفي بالقاهرة.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

البداية أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية" وذلك حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

بمواجهتهم إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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