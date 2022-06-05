أداب عين شمس تعلن أرقام الجلوس وأماكن اللجان بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس ارقام الجلوس واماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، الآحد .

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وقال الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه لا يوجد شكاوي اليوم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وانتظامها بشكل طبيعي.

وأشار عميد كلية الآداب الي وجود كل المسؤولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم، ومطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية

وشدد الدكتور مصطفى مرتضي، عميد الكلية على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول.

كان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كرم الفائزين بالتصفيات النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية والتي اقيمت بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

عقدت الفعاليات تحت إشراف ومتابعة من الدكتورة .هيام وهبه منسق عام المبادرة ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتورة داليا سامى منسق المجلس الأعلى للجامعات في المبادرة، ،وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور محمد عبد المنتصر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د دينا لاشين مدير الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا ،أ.د شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د لمياء رضوان أستاذ بكلية الزراعة.

وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن كل من شارك في المسابقة يعد فائزا ويكتسب تجارب وخبرات حتى وإن لم يحصل على المراكز الأولى كما أشاد بالمجهود المبذول لفترة ستة أشهر للتنسيق للمبادرة والعمل عليها ،ودعم جامعة عين شمس الكامل لها مشيدا بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتعليم العالى للاستفادة من أفكار الطلاب في حل مشاكل المجتمع.