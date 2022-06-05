عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أداب عين شمس تعلن أرقام الجلوس وأماكن اللجان بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس ارقام الجلوس واماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، الآحد .

 https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../Ei_D...

وقال الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه لا يوجد شكاوي اليوم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وانتظامها بشكل طبيعي.

وأشار عميد كلية الآداب الي وجود كل المسؤولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم، ومطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية

وشدد الدكتور مصطفى مرتضي، عميد الكلية على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول.

txt

حقوق عين شمس تنظم المؤتمر السنوي عن الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية

txt

محضر غش لطالب بسبب راوتر في شبرا الخيمة.. وخبراء: شخصيات سلبية واعتمادية

كان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كرم الفائزين بالتصفيات النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية والتي اقيمت بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

عقدت الفعاليات تحت إشراف ومتابعة من الدكتورة .هيام وهبه منسق عام المبادرة ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتورة داليا سامى منسق المجلس الأعلى للجامعات في المبادرة،  ،وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور محمد عبد المنتصر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د دينا لاشين مدير الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا ،أ.د شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د لمياء رضوان أستاذ بكلية الزراعة.

وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن كل من شارك في المسابقة يعد فائزا ويكتسب تجارب وخبرات حتى وإن لم يحصل على المراكز الأولى كما أشاد بالمجهود المبذول لفترة ستة أشهر للتنسيق للمبادرة والعمل عليها ،ودعم جامعة عين شمس الكامل لها مشيدا بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتعليم العالى للاستفادة من أفكار الطلاب في حل مشاكل المجتمع. 

جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني الامتحانات رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

60 دقيقة.. فرصة بثلاث أرواح بطلها محمد صلاح وهدف أبيض لحمدي فتحي

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

التموين: حذف البطاقات غير المستخدمة لمدة 6 أشهر.. وللمسافر بعد 90 يوما

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

تفاصيل تكريم محمد صلاح والحضور الجماهيري القليل في مباراة مصر وغينيا.. فيديو

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا

منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بفوز متأخر على غينيا .. شاهد

تصل لـ 14 مليون درهم اماراتي..نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة|صور

فخر اسكندرية.. قصة عزة السروجي أول مصرية مسلمة تصبح وزيرة باستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ