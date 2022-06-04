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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. أوكرانيا تحاول استعادة السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك .. بوتين يعلن تدمير عشرات الأسلحة الأمريكية .. وطائرة تدخل المجال الجوي فوق منزل بايدن

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نوضح أبرزها في التقرير الآتي:

أوكرانيا تحاول استعادة السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها تحاول استعادة السيطرة التامة على بلدية سيفيرودونيتسك المدينة الرئيسية في شرق البلاد، والتي أعلنت موسكو الاستيلاء على معظمها.

روسيا تتوقع قفزة كبيرة في أرباحها من صادرات الطاقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت، إن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات روسيا من النفط، متوقعا تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام.

روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك

أكدت روسيا، اليوم السبت، أن أوكرانيا تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك لتعيق تقدم القوات الروسية.

بوتين يعلن تدمير عشرات الاسلحة الأمريكية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تدمير العشرات من الأسلحة الأمريكية الجديدة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

بوتين عن الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا: طحناها مثل المكسرات

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، قائلا "لقد طحنا هذه الأسلحة مثل المكسرات"، ودمرنا العشرات منها.

فرنسا: تعليق جزء من مهام رئيس متحف اللوفر السابق كسفير دولي

قررت فرنسا، تعليق جزء من مهام الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز كسفير دولي في مجال التراث، وذلك على خلفية اتهامه بتهريب آثار بينها قطع مصرية نادرة وغسيل الأموال.

المصرية آن علي.. أول وزيرة عربية في أستراليا تؤدي اليمين وبيدها المصحف

ظهرت المصرية عزة محمود فوزي حسيني، الشهيرة باسم آن علي، والتي اختيرت لمنصب وزير الشباب عن حزب العمال في الحكومة الأسترالية الجديدة، وهي تقسم اليمين الدستورية الأربعاء، وبيدها نسخة من المصحف، قبل أن ينهض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن كرسيّه ليصافحها ويهنئها.

ارتباك أمني.. طائرة تدخل المجال الجوي فوق منزل بايدن بالخطأ

أعلن مسئول في البيت الأبيض اليوم السبت أن طائرة خاصة دخلت "عن طريق الخطأ" المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع.

غضب ودعوات لمقاطعة الهند بعد إساءة متحدث الحزب الحاكم للنبي محمد

اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وخارجها، بعد إساءة  المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي للنبي محمد.

أوكرانيا روسيا اخبار العالم بوتين بايدن سيفيرودونيتسك اللوفر

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