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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مختار مختار: الدوري صعب ولن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة

مختار مختار
مختار مختار

أكد مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق أن الدوري العام صعب هذا الموسم ، مشيرًا إلى أن المنافسة ستستمر حتى الجولة الأخيرة بين الأهلي والزمالك و بيراميدز .

وقال مختار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الدوري هذا الموسم مختلف كثيرًا عن المواسم السابقة ، والمنافسة مستمرة حتى الأسبوع الأخير بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ، وكذلك المنافسة على البقاء بالدوري ".

وأضاف: " الزمالك يسير بشكل جيد رغم إيقاف القيد ، بالإضافة إلى الأهلي الذي يتبقى له عدة مباريات مؤجلة ، وكذلك بيراميدز رغم تراجع نتائجه نوعًا ما إلا أنه يبقى منافسًا شرسًأ على لقب الدوري هذا الموسم ".

مختار مختار الأهلى النادي الأهلي الزمالك بيراميدز

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