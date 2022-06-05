مختار مختار: الدوري صعب ولن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة

أكد مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق أن الدوري العام صعب هذا الموسم ، مشيرًا إلى أن المنافسة ستستمر حتى الجولة الأخيرة بين الأهلي والزمالك و بيراميدز .

وقال مختار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الدوري هذا الموسم مختلف كثيرًا عن المواسم السابقة ، والمنافسة مستمرة حتى الأسبوع الأخير بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ، وكذلك المنافسة على البقاء بالدوري ".

وأضاف: " الزمالك يسير بشكل جيد رغم إيقاف القيد ، بالإضافة إلى الأهلي الذي يتبقى له عدة مباريات مؤجلة ، وكذلك بيراميدز رغم تراجع نتائجه نوعًا ما إلا أنه يبقى منافسًا شرسًأ على لقب الدوري هذا الموسم ".