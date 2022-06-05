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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

الابراج
الابراج

غالبًا ما يُعرف مواليد برج الجوزاء بأنهم الأفراد البارعون، وهناك المزيد من السمات التي تتمتع بها الجوزاء، وهي رائعة ولا يمكن إنكارها لأن هؤلاء الأشخاص أذكياء بالتأكيد، لذلك قدمت خبيرة الأبراج ماغي فرح، نصائح مهمة لمواليد اليوم 5 يونيو، وفقا لعلم الأرقام.

وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك، أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة نشيطة تزيدك سحرا وقدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرك ويجعلك تكسب المعارك المهنية والمالية بفضل قدراتك وكفائتك كذلك ان انتقال الزهرة الى الجوزاء يجعل هذا الاسبوع مشرق وناجح تستعيد نفوذك وسيطرتك على الامور وتدخل مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة ان كل الطوالع الفلكية تنقلب لمصلحتك وتقدم لك الاعمال المميزة .

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حظك اليوم وتوقعات الابراج السبت 4/6/2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 1-6- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي


مولود اليوم الاحد 5 حزيران يونيو من برج الجوزاء

مواليد اليوم من برج الجوزاء يتميزون بسرعة تفكيرهم، وبتأثرهم بكوكب عطارد، وهو الكوكب المسؤول عن الإدراك، والتفكير، والذكاء، كما أنهم يميلون بشكلٍ كبير للإلمام بالشكل العام لأي مشكلة، حيث لا يتعمقون كثيراً في التفاصيل، بالإضافة إلى اجتهادهم بالدراسة، إلا أنّهم قد يتسرعون في اتخاذ مواقفهم؛ لأن تفكيرهم يسبق الحدث، مما قد يوقعهم في المشاكل.

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