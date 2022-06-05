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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الصحة: مصر نجحت في خلق المعرض الطبي الافريقي الأول بتوجيه الرئيس

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن حلم كل مواطن افريقي في مجال الصحة أن يكون هناك تغطية صحية شاملة للمواطن من خلال تأمين صحي يغطي كافة المواطنين برعاية عالية الجودة.

واضاف "عبد الغفار" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن أجل رعاية صحيه افضل في افريقيا لابد وأن تتضافر جهود القادة السياسيين ورجال الأعمال والمستثمرين والتكنولوجيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في أن تخلق هذا المعرض الطبي الافريقي الأول الذي يجتمع به القيادات السياسية من وزارء الصحة  الأفارقة وأكثر من ٣٦٠ شركة من شركات التكنولوجيا والعلماء من مصر والعالم أجمع.

https://youtu.be/jNwBamnl9os

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