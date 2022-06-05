فينجادا : رحيلي عن اتحاد الكرة ليس له علاقة بكيروش|فيديو

تحدث نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، عن اسباب رحيله منصبه في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لا علاقة برحيله ورحيل كارلوس كيروش.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "رحلت عن منصبي بسبب نهاية عقدي مع اتحاد الكرة المصري".

وتابع: "كيروس رحل عن تدريب مصر لأسباب لا اعلمها، ولكن الواقع أن رحيلي ليس له علاقة برحيله، وهو واجه سوء توفيق كبير".

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر بعدما فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، والخسارة من المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

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