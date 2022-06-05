مستشار وزير السياحة الأسبق: مصر آمنة تماما علي السائحين.. فيديو

قال وليد البطوطي مستشار وزير السياحة للارشاد السياحي الأسبق إنه لا يجوز للسائح أن يغير من خط السير لرحلته المكتوبة له نظرا لإخطار شرطة السياحة بذلك.

وأضاف "البطوطي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الدولة المصرية آمنة تماما علي السائحين ولا يوجد بالدولة اي مشاكل تجاه السياحة.

وتابع مستشار وزير السياحة للارشاد السياحي الأسبق أن الأخطار لشرطة السياحة لخط سير السائحين ما هو إلا تأمين لهم، مشيرا إلى أن هناك فرد من الشرطة يرافق السائحين داخل الاتوبيس وغير ذلك فإن هناك سيارة شرطة تابعة لشرطة السياحة تقوم بتأمين الفوج السياحي طوال الرحلة.