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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبدالفتاح: هناك هجوم غير مبرر على إيهاب جلال

ايهاب جلال
ايهاب جلال

كشف زكى عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن هناك هجوما غير مبرر من قبل رموز فى الرياضة على إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، موضحا أن قرار إسناد مهمة تدريب منتخب مصر لمدير فنى وطني كان الأفضل خلال المرحلة الحالية.

وأوضح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أن الحارس محمد أبو جبل الأنسب لتعويض غياب محمد الشناوى فى حراسة مرمى منتخب مصر رغم اهتزاز مستواه فى الفترة الأخيرة. 

واختتم زكى عبد الفتاح، أنه لا بد من الظهور بشكل قوى منذ الدقيقة الأولى فى مواجهة الغد أمام غينيا من قِبَل لاعبى المنتخب المصري ومحاولة إحراز هدف مبكر لتسهيل اللقاء وحصد أول ثلاث نقاط.

ويستضيف المنتخب الوطني اليوم، نظيره الغيني في تمام التاسعة مساءً، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

زكي عبدالفتاح إيهاب جلال منتخب مصر غينيا تصفيات أمم إفريقيا

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