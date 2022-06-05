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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 5-6-2022

مواد البناء- أرشيفية
مواد البناء- أرشيفية

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022.

 

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 - 6- 2022

 

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

 

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 19270 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 19400 جنيه للطن، وحديد العتال 19200 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 19400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 19100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 19100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 19100 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 19100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 19100 جنيه للطن.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 5-6-2022

ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع


أسعار الأسمنت اليوم
 


أسمنت المسلح 1170 جنيها للطن

أسمنت النصر 1150 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1150 جنيهات للطن

أسمنت وادي النيل 1155 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1165 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 1143 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1180 جنيها للطن

أسمنت المسله 1145 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1140 جنيها للطن

 

أسعار مواد البناء في مصر:


وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

 

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