عبدالغفار: توجيهات رئاسية بتطوير المعامل والتعاون مع الجامعات العالمية.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، القائم بأعمال وزارة الصحة ، إن مصر تشهد تخريج 30 ألف طالب من الكليات الطبية ، ولازال العدد غير كافي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

وأوضح " عبد الغفار " ، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الأفريقي الأول " صحة افريقيا " ، أن التوجيهات الرئاسية شملت على تجهز المعامل بالكامل للأطباء على أعلى مستوى ، وتوفير المستشفيات الافتراضية لتدريب الأطباء ، والتعاون مع الجامعات العالمية في مجال تطوير التعليم الطبي ، مؤكدا أن هناك مساعي لزيادة عدد الطلاب الخريجين من الكليات الطبية ولكن تدريبهم بشكل جيد .

ووتنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" اليوم الأحد 5 يونيو، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.