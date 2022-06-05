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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبدالغفار: توجيهات رئاسية بتطوير المعامل والتعاون مع الجامعات العالمية.. فيديو

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، القائم بأعمال وزارة الصحة ، إن مصر تشهد تخريج 30 ألف طالب من الكليات الطبية ، ولازال العدد غير كافي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين . 

وأوضح " عبد الغفار " ، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الأفريقي الأول " صحة افريقيا " ، أن التوجيهات الرئاسية شملت على تجهز المعامل بالكامل للأطباء على أعلى مستوى ، وتوفير المستشفيات الافتراضية لتدريب الأطباء ، والتعاون مع الجامعات العالمية في مجال تطوير التعليم الطبي ، مؤكدا أن هناك مساعي لزيادة عدد الطلاب الخريجين من الكليات الطبية ولكن تدريبهم بشكل جيد . 

ووتنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" اليوم الأحد 5 يونيو، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

خالد عبد الغفار توك شو صحة أفريقيا المؤتمر الطبي الإفريقي الأول

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