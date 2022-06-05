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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الغفار: الشركة القابضة للقاحات دورها كبير في التعامل مع جائحة كورونا

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دكتور خالد عبد الغفار، إن هناك مشروعا لتحويل مستشفيات جامعة المنوفية لخدمة حوالى 10 ملايين مواطن فى منطقة الدلتا، بأكثر من 4000 سرير وغرف عمليات. 

 

وأضاف “عبد الغفار”، خلال كلمة المذاعة بالمؤتمر الطبى الأفريقى اليوم الأحد، أن ما نشاهده الآن هو الاستثمار الذى يتم من مصر للمنظومة الصحية.

 

 وأشار إلى انه لولا تكليف الرئيس السيسى  لم نكن نتصور أن نصل فى يوم من الأيام بمدينة الجلالة التى تعتبر من الجامعات العالمية  وفى حضنها المستشفى التعليمى الذى يسمى مستشفى الجلالة ويتم التعاقد الآن مع كيانات عالمية حتى يكون قوامها 577 سرير، ويوجد بها أكثر من 50 وحدة عناية مركزة وأيضاً أسرة لعلاج الأورام والتخصصات المختلفة.

 

وتابع أننا لم نكتف بهذا، ولكن من خلال توطين صناعة كفاءة الدواء والاكتفاء الذاتى به، وعلى رأسها مصانع فاكسيرا و الشركة القابضة للقاحات التى كان لها دور كبير من خلال التعامل مع جائحة كورونا فى  التصنيع المحلى للقاحات.

وزير التعليم العالي صناعة كفاءة الدواء علاج الأورام مدينة الجلالة المؤتمر الطبي الافريقي

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