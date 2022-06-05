تاج الدين: إنجازات غير مسبوقة بالقطاع الطبي في 7 سنوات.. وانتهاء الملاريا من مصر

ألقى الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، خلال المؤتمر الطبي الأفريقي الأول بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تاج الدين: ما شهده القطاع الصحي خلال 7 سنوات إنجاز غير مسبوق.. فيديو

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا : " خالص الشكر والعرفان للرئيس السيسي .. وهو ليس حماسا في المؤتمر ولكن ما شهدته مصر في مجال الرعاية الصحية السنوات الماضية لم يحدث من قبل في تاريخ مصر".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، أن مصر عانت لفترة طويلة من الإهمال في القطاع الطبي، والذي من المتوقع أن يستمر طالما هناك زيادة سكانية مستمرة.

مستشار الرئيس للصحة: مرض السل يقتل 500 ألف مواطن أفريقي ويمكن علاجه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ، إن المجهود الكبير الذى قامت به الدولة المصرية فى جائحة كورونا ودعم الحكومة المصرية لدعم القطاع الطبى إنجاز كبير غير مسبوق ، لافتا إلى أن أفريقيا تعانى بشدة وهى موطن أمراض يمكن علاج أمراضها.

وأوضح " تاج الدين " خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول ، أن مرض السل ما زال يقتل 500 ألف مواطن أفريقي ويمكن علاجه وتشخيصه ويشفى تماما و 95% من الملاريا متواجدة فى افريقيا ويمكن الوقاية منها ، والشفاء وعلاجها ، ونحن على وشك أو من الممكن خروج علاج للملاريا التى لم يكتشف حتى الآن وجود علاج لها.

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أكد د. محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس السيسى للصحة والوقاية، أن ملاريا انتهت من مصر، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى وجه بأشياء استراتيجية شعرنا كثيراً بقيمتها الأن مثل مدينة الدواء.

وأضاف “تاج الدين”، خلال كلمة المذاعة بالمؤتمر الطبى الأفريقى اليوم الأحد، أن هناك كوادر بشرية في مصر وإفريقيا نمتلكها.