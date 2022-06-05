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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحويل معهد ناصر لمدينة طبية عالمية.. أبرز تصريحات القائم بأعمال وزير الصحة

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي  مركز المنارة وشهد كلمة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

 

خالد عبدالغفار: 98 % من أدوية إفريقيا تأتي من خارج القارة


قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، إن المنظومات المريضة لا يمكنها علاج المرضى، موضحا أن إجمالي ما تنتجه قارة أفريقيا من دوائها أقل من 2%، وحوالي 98 % من الأدوية يتم الاستعانة بها من خارج القارة.


ذراع للتأمين الصحي الشامل..عبد الغفار : تحويل معهد ناصر لمدينة طبية عالمية


قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة  ، إن  مصر استثمرت خلال  السبع سنوات الماضية فى البنية التحتية 300% من إجمالى انفاق الموازنات حيث كنا فى السابق 33 مليار وتم الوصول إلى  108 مليارات جنيه،  و 169.5 مليار جنيه استثمارات ضخمة فى  قطاع التعليم والصحة خلال السبع سنوات الماضية  .


عبدالغفار: الفقر أصعب من أي فيروس ومرض ونسبة الأمية في أفريقيا 40%


قال خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزارة الصحة، إن أفريقيا تعاني من عدم وجود منصات تعليمية، تسببت في ارتفاع نسبة الأمية في أفريقيا إلى 40%، بالإضافة إلى تهرب مايقارب من 60% من المواطنين من التعليم.

 

عبدالغفار: توجيهات رئاسية بتطوير المعامل والتعاون مع الجامعات العالمية

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، القائم بأعمال وزارة الصحة ، إن مصر تشهد تخريج 30 ألف طالب من الكليات الطبية ، ولازال العدد غير كافي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين .


عبد الغفار: الشركة القابضة للقاحات دورها كبير في التعامل مع جائحة كورونا

 

قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دكتور خالد عبد الغفار، إن هناك مشروعا لتحويل مستشفيات جامعة المنوفية لخدمة حوالى 10 ملايين مواطن فى منطقة الدلتا، بأكثر من 4000 سرير وغرف عمليات.

 

من لديه الصحة يمتلك كل شيء.. عبدالغفار يشيد بالوضع الطبي داخل مصر

 

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزارة الصحة، عن الوضع الطبي داخل مصر، قائلا:" لدينا خطة طبية بعيدة ومتوسطة المدى، متمثلة في مشروع التأمين الصحي ومبادرة حياة كريمة".

وأضاف "عبد الغفار" خلال كلمته في المؤتمر الطبي الأفريقي، أن منظومة التامين الصحي الشامل تخدم أكثر من 5 ملايين مواطن في المرحلة الأولى التي تتم داخل 6 محافظات فقط، متابعا: تم تقديم 10 ملايين خدمة داخل كافة المحافظات.


الصحة: مصر خالية من فيروس سي وفحصنا 70 مليون مواطن

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر تبنت 11 مبادرة رئاسية تتعامل مع كافة المراحل العمرية بجميع المحافظات بإجمالى 86 مليون مواطن مستفيد من المبادرات الرئاسية بإجمالى تكلفة  19 مليار و35 مليون جنيه.

عبد الغفار: الشركة القابضة للقاحات دورها كبير في التعامل مع جائحة كورونا


قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دكتور خالد عبد الغفار، إن هناك مشروعا لتحويل مستشفيات جامعة المنوفية لخدمة حوالى 10 ملايين مواطن فى منطقة الدلتا، بأكثر من 4000 سرير وغرف عمليات.

 

 

 

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